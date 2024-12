Franck Haise en remet une couche après OL - Nice (4-1)

Cinq jours après la défaite contre l’OL (4-1), Nice ne décolèrait pas. Les bandes son dévoilées par la direction de l’arbitrage ont renforcé ce sentiment d’injustice.

La pilule n’est toujours pas passée. Cinq jours après la défaite à Décines (4-1), Nice n’a toujours pas accepté les décisions prises par Bastien Dechepy contre l’OL. Et ce n’est pas le rendu public de la bande son entre l’arbitre central et la VAR qui a calmé les esprits dans le sud de la France. Alors que l’arbitrage vidéo avait clairement indiqué une faute de Duje Caleta-Car sur Evann Guessand, Mr Dechepy a choisi de rester sur sa position. "On a même eu les échanges de la VAR. C’est presque encore plus inquiétant, je ne sais pas si je peux dire ça, parce que c’est lunaire, a encore pesté Franck Haise à froid ce jeudi. On jouait à Lyon, mais on était sur la Lune là."

"Ils ne sont pas revenus sur les autres erreurs"

Toujours aussi interloqué par ces décisions, l’entraîneur niçois a malgré tout salué le fait "de reconnaitre les erreurs qu’on peut faire, même si là, elle était évidente". Toutefois, il ne comprend toujours pas le deux poids, deux mesures qu’il a pu exister entre les choix faits pour l’OL et contre Nice, dimanche dernier. "Ils ne sont pas revenus sur les autres erreurs. Je sais juste que, par exemple, la faute de Lacazette sur Yaël Nandjou ils ont juste checké le hors-jeu. Bon… Par contre, pour Pablo Rosario, ils n’ont pas checké juste le hors-jeu, a encore enchaîné l'entraîneur azuréen. Voilà, moi, ça m’interroge beaucoup." Cette incompréhension, Franck Haise en fera part à la commission d’arbitrage vendredi, mais ça ne changera en soi pas grand-chose. L’OL conservera sa victoire et sa cinquième place.