La Norvège a fait match nul contre la Suisse sans la Lyonnaise Ada Hegerberg. (Photo by Saeed KHAN / AFP)

Avant le coup d'envoi du match contre la Suisse, l'attaquante norvégienne Ada Hegerberg, touchée à l'aine, a dû déclarer forfait.

Coup dur pour la Norvège avant le coup d'envoi de son second match face à la Suisse. Alors qu'elle partait titulaire à la pointe de l'attaque, Ada Hegerberg a finalement laissé sa place à Sophie Roman Haug. Quelques minutes seulement avant le début du match, la joueuse norvégienne (74 sélections) a laissé ses partenaires démarrer le match sans elle. En effet, l'attaquante lyonnaise souffre d'une blessure à l'aine.

Match capital pour la suite de la compétition

Suite à sa défaite lors du premier match le jeudi 20 juillet (1-0), la sélection scandinave se retrouve dos au mur et va devoir se démener sans son attaquante star. Après la victoire des Philippines plus tôt dans la nuit face à la Nouvelle-Zélande (1-0), tout reste encore possible pour la Norvège avant d'affronter la Nati.