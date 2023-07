Laurent Blanc au micro de Canal Plus avant Manchester United – OL (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)

Après la défaite face à Manchester United, ce mercredi, Laurent Blanc s'est montré satisfait par le travail de ses joueurs lors du stage aux Pays-Bas.

Malgré la défaite lors du deuxième match amical face à Manchester United ce mercredi, l'heure n'était pas à la déception du côté de l'OL. Bien au contraire, plutôt que d'évoquer la rencontre, Laurent Blanc a préféré dresser un bilan positif du stage dans son ensemble. "Dix jours, c'est quand même long, a expliqué l'entraîneur lyonnais au micro d'OL Play. Il y a eu du travail, de la bonne humeur et des choses bien faites. Bravo à mes joueurs pour le stage. Ils ont toujours été volontaire et ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Le réservoir est rempli pour la saison 2023-2024."

L'aspect tactique sera pour plus tard

Si le fond de jeu lyonnais n'a pas convaincu lors des deux premiers matchs amicaux, Laurent Blanc sait tout de même sur quoi s'appuyer lors des prochaines séances. "Si vous voyez les données athlétiques et physiques qu'ont produits les joueurs, vous seriez satisfait, assure le champion du monde. On a vraiment basé ce stage sur le domaine athlétique plus que sur la technique et la tactique. J'espère que l'effectif est amené à évoluer alors, on travaillera ça plus tard." Un stage qui est donc une réussite pour l'ancien sélectionneur des Bleus qui souhaite encore que son groupe connaisse chamboulements. "Je suis très satisfait, les joueurs ont bien bossé. J'espère qu'ils ont envie de faire une bonne saison", a-t-il conclu.