Karl Toko-Ekambi (OL)(Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

De retour dans le groupe lors du stage aux Pays-Bas, Karl Toko-Ekambi est rentré à Lyon, la veille du match entre l'OL et Manchester United.

Karl Toko-Ekambi est rentré à Lyon avant le reste du groupe. Alors qu'il avait rejoint ses coéquipiers pour le stage aux Pays-Bas jeudi dernier, l'international camerounais (55 sélections) n'a pas pris part aux deux premiers matchs amicaux de l'OL. Si sa première absence, face à De Treffers, était prévisible, celle face à Manchester United peut interroger.

KTE victime d'une douleur au genou

Lors de son passage en prêt à Rennes, Karl Toko-Ekambi avait acté son divorce avec l'OL lors d'un entretien avec SoFoot. L'attaquant formé au Paris FC ne souhaite plus jouer avec le club septuple champion de France. Cependant, son absence serait due à une douleur au genou qui l'aurait contraint à être forfait pour cette rencontre. "On connaît la situation de Karl, et effectivement, il n’était pas concerné par le match", a quant à lui déclaré Laurent Blanc dans des propos rapportés par Le Progrès.

L'ailier de 30 ans dispose d'un bon de sorti par son club qui voudrait s'en séparer. Si plusieurs clubs turcs semblent intéressés, son départ n'est toujours pas acté, mais serait bénéfique pour tous les partis. Le contrat du vainqueur de la CAN 2017 court jusqu'en 2024.