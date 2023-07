Entré en jeu pendant une demi-heure contre Manchester United, Sekou Lega ne portera pas le maillot de l'OL cette saison. Le jeune attaquant a confirmé son départ de son club formateur. Il va rejoindre, sauf surprise, Bastia dans le cadre d'un prêt.

Il ne reste désormais plus que l'officialisation de la part des clubs. Du côté de Sekou Lega, les valises sont déjà prêtes et l'attaquant s'est d'ailleurs déjà envolé vers sa future destination. Sans mauvaise surprise au moment de la visite médicale, l'attaquant va rejoindre pendant une saison Bastia en Ligue 2. Tout cette opération doit encore être validée mais Lega a lui déjà fait ses adieux à l'OL. Dans un message publié sur son compte Instagram, le meilleur buteur de la réserve la saison dernière a acté son départ, annonçant ne "retenir que les bons moments" et remerciant "ceux qui ont cru en lui. On se reverra". Un texte loin de laisser penser que ce départ se fait dans le cadre d'un prêt...

A 20 ans, Sekou Lega va tenter de lancer sa carrière professionnelle en Corse. Avec la relégation en National 3 de la réserve de l'OL, le Francilien a sûrement eu l'envie de connaitre autre chose. Avec un avenir qui semblait bouché dans le groupe de Laurent Blanc, la décision a été prise de l'envoyer en Ligue 2. Ayant joué pendant 30 minutes contre Manchester United, Sekou Lega pourra toujours s'appuyer sur l'expérience d'Abdoulaye Ndiaye à Bastia pour suivre le même chemin.