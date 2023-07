Mercredi, l’OL a perdu (1-0) pour son deuxième match de préparation. Face à Manchester United, les Lyonnais ont eu du mal à faire le jeu. Néanmoins, Anthony Lopes salue la volonté de créer de ses coéquipiers.

Ils n’en sont qu’au début de leur préparation et rien ne sert de tirer des conclusions hâtives. Néanmoins, mercredi, les supporters de l’OL auraient certainement aimé voir quelques brides d’une tactique de jeu face à Manchester United. Ce ne fut pas le cas dans cette courte défaite à Édimbourg (1-0). Les joueurs lyonnais ont passé plus de temps à courir après le ballon plutôt qu’à mettre en place leur jeu.

Cela peut paraitre inquiétant, mais dans les rangs de la formation lyonnaise, ce revers n’a rien d’alarmant après dix jours d’une préparation avant tout basée sur le travail physique et athlétique. "On sort d’un stage intense. Ça a été compliqué contre Manchester. Mais on a su faire le dos rond pour essayer de mettre en place notre jeu, ce qui était pas mal, a noté Anthony Lopes après la rencontre. C’était dur, mais on a une marge de progression."

"Aucun problème à prendre un peu plus le feu"

Mercredi, sur la pelouse de Murrayfield, le gardien lyonnais faisait partie des vieux briscards pendant une heure. Avec Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et désormais Clinton Mata, ils étaient les seuls à afficher plus de 25 ans au compteur. Il existe toujours un déficit d’expérience dans ce groupe, mais en ces temps de mercato, difficile de construire vraiment quelque chose avec les aléas quotidiens. Néanmoins, Anthony Lopes souhaite "concerner tout le monde afin d’avancer ensemble". Son rôle sera encore primordial dans le groupe cette saison. "On prend les responsabilités. Il n’y a pas de problème s’il faut être un peu plus dans le feu et que ça peut permettre aux plus jeunes d’être tranquilles et de se concentrer sur le jeu."