Après un prêt réussi du côté de Bastia, Abdoulaye Ndiaye serait de plus en plus proche de quitter définitivement l'OL pour Troyes.

Il y a un peu plus d'une semaine, Abdoulaye Ndiaye réalisait des débuts plus que prometteurs avec l'équipe professionnelle lyonnaise. Entré à la mi-temps du match amical face à De Treffers, le Sénégalais a pu montrer l'étendue de son talent. Cette belle performance a été suivi d'une entrée en jeu pendant une demi-heure mercredi contre Manchester United (1-0) et a confirmé les belles impressions laissées par le défenseur lors de son passage, en prêt, au SC Bastia.

Durant un an, Abdoulaye Ndiaye a pu montrer ce dont il était capable en Ligue 2. Avec ses 28 apparitions, le jeune Lyonnais aurait tapé dans l'œil de plusieurs clubs et notamment de Troyes. Appartenant au City Foot Group, le club de l'Aube aurait même vu Pep Guardiola valider le profil du gaucher.

Un transfert de 3 millions d'euros

Selon Foot Mercato, un départ de l'international espoir sénégalais serait de plus en plus proche. Un accord pour un transfert à plus de 3 millions d'euros pourrait même été trouvé entre l'OL et l'ESTAC. Le joueur aurait accepté un départ du Rhône. Son contrat prend fin en 2025. Arrivé en 2020 du Dakar Sacré-Cœur, Abdoulaye Ndiaye a certainement joué ses dernières minutes face à Manchester United sous le maillot lyonnais, lui qui n'aura jamais foulé la pelouse du Parc OL en Ligue 1.