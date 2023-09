Quatre jours après son départ de l’OL, Bradley Barcola va faire son retour à Décines. Luis Enrique a affirmé que le jeune attaquant serait bien dans le groupe pour OL - PSG.

C’est une grosse bronca qui risque de se faire entendre au moment de la présentation de l’effectif du PSG dimanche soir (20h45). Au moment d’annoncer le numéro 29 parisien, le speaker du Parc OL va très certainement devoir se boucher les oreilles. Quatre jours après avoir mis les voiles vers la capitale, Bradley Barcola sera déjà de retour à Décines, cette fois en qualité d’attaquant du PSG. Présent en conférence de presse à la veille du choc, Luis Enrique a confirmé que l’international Espoirs serait bien dans le groupe malgré le contexte qui peut peser autour de lui avec ce retour à l'OL.

"Oui, il sera dans le groupe. Nous le connaissons par rapport à ce qu'il a fait à Lyon et en sélection espoirs. C'est un joueur très important pour nous, par rapport à son profil. Il est capable de jouer le long de la ligne de touche, mais il peut aussi prendre les espaces sans ballon et rentrer dans l'axe, a détaillé l’entraîneur espagnol. C'est une grande signature."

Porté aux nues il y a encore quelques semaines, Bradley Barcola devrait recevoir un accueil bien différent que celui qui a suivi son éclosion en deuxième partie de saison dernière. Il doit certainement si attendre et c’est forcément dommage qu’un pur produit de l’Académie risque de vivre un tel retour. Mais entre l’amour et la haine, il n’y a souvent qu’un pas, qu’il est plus facile de franchir que l’inverse.