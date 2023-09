Anciennement dénommé FIFA, le jeu vidéo EAFC24 va sortir le 29 septembre prochain. La possibilité de jouer avec les équipes féminines est toujours là et l’OL place deux joueuses parmi les mieux notées.

Il a beau avoir changé de nom, il est toujours aussi attendu par les fans. Le 29 septembre prochain, le jeu vidéo EAFC 24 sortira sur les consoles et devrait encore connaitre un certain succès. Ce n’est plus sous la licence de la FIFA mais la simulation footballistique d’EA Sports est l’une des sorties les plus attendues de l’année. D’ici au 29 septembre, l’attente va forcément monter et les annonces des différents modes de jeu possibles sur ce nouvel opus ont fleuri au cours des dernières semaines. Cette année encore, il sera possible de jouer avec les équipes féminines et donc l’OL.

L’occasion de pouvoir faire trembler les filets avec la nouvelle recrue Kadidiatou Diani, arrivée durant l’été en provenance du PSG. L’attaquante lyonnaise et des Bleues fait partie des meilleures notes féminines comme dévoilé par l’éditeur lundi. Si Alexia Putellas (FC Barcelone) truste encore la plus haute marche avec une note de 91, Diani ainsi qu’Ada Hegerberg sont en embuscade avec une note de 89. Il y aura donc deux joueuses de l’OL dans le top 10 des meilleures notes sur l’édition 24 d’EAFC.