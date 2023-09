OL : Grosso a lancé son opération séduction

Présenté officiellement à la presse lundi, Fabio Grosso a livré une partie de sa méthodologie. Pour son premier examen de passage, il a filtré avec le sans-faute.

Le teint hâlé, les cheveux bouclés et gominés comme à la belle époque. Lundi, Fabio Grosso s’est présenté à la presse comme si rien n’avait changé depuis juillet 2007. Seize ans ont pourtant passé, John Textor ayant pris la place de Jean-Michel Aulas sur la photo de famille et l’Italien ayant délaissé les crampons pour le costume d’entraîneur. Lundi, "Il Fenicottero" (flamant rose en italien) a officiellement lancé le deuxième chapitre de son histoire avec l’OL. Un retour entre Rhône et Saône qui ne laisse pas insensible le champion du monde 2006, tout sourire au moment de parler de cette nouvelle aventure. "Cette ville m'a laissé quelque chose d'incroyable. Il est resté dans ma tête, dans mon cœur. Il faut tout faire sur le terrain pour rendre à ce club ce qu'il mérite."

En 2007, il était arrivé avec le costume du champion du monde, mais surtout dans une formation lyonnaise qui roulait sur la Ligue 1 depuis le début de la décennie. Il ajoutera un doublé Coupe - championnat à son palmarès, mais en 2023, c’est plutôt comme pompier de service que Fabio Grosso débarque à Décines. L’OL n’est plus dernier après son nul (0-0) contre Le Havre, mais reste bel et bien une bête malade. À l’image d’une rentrée scolaire, la conférence de presse de lundi a été placée sous le signe de l’optimisme avec John Textor croyant encore dur comme fer à une qualification européenne.

Plutôt flou sur l'aspect tactique

De son côté, l’Italien n’a cessé de partager son enthousiasme dans un français surprenant malgré des années de non-pratique, de vivre cette aventure, sa première au haut niveau comme coach. On dit toujours que la première impression doit être marquante, l'ancien de la Juventus ne s'est pas permis de la prendre par-dessus la jambe. La bonne volonté des paroles devra logiquement s’accompagner d’actes sur le terrain. Il y a onze mois, Laurent Blanc devait incarner lui aussi un changement, la suite a été bien différente. Néanmoins, dans cette quasi-heure d’échange avec la presse et un entraînement ouvert pendant un quart d'heure en dernière minute, Fabio Grosso a assuré une première journée quasi-parfaite.

Quasi, car on peut malgré tout rester sur notre faim, notamment sur l’aspect tactique. L’Italien est un adepte du 4-3-3, système avec lequel il a fait de belles choses du côté de Frosinone. Le reconduira-t-il à l’OL ? Il faudra a minima patienter jusqu’à samedi (21h) et le déplacement à Brest pour se faire une idée plus précise. Lundi, Grosso est plutôt resté vague sur la question. "Je sais ce que je veux, je sais où aller. Trouver les gens qui veulent progresser, c’est le plus important. J’ai une idée claire. Il faut convaincre les joueurs." Redonner confiance et pousser les joueurs à en donner plus, voilà le point sur lequel Fabio Grosso veut insister. Il l’a lui-même concédé, tout ne changera pas en "un claquement de doigts" mais derrière son sourire charmeur, le Romain de naissance a déjà envoyé quelques messages à l’attention de ses joueurs.

Ouverture à la presse, de la jeunesse dans le groupe

En programmant une séance dès lundi après-midi au lieu de ce mardi matin, en partie pour découvrir son groupe, Fabio Grosso en a également profité pour sonner la fin des vacances. Les cinq jours de repos (2 + 3) de la trêve internationale sont mal passés auprès des supporters, mais aussi dans l’environnement du club. Le discours plutôt ferme de Grosso pour sa première sortie a forcément de quoi rassurer. "Je n'aime pas trop le repos. Pour progresser, il faut travailler. J’ai une idée claire avec l'organisation du travail. On essayera de transmettre de l'énergie et faire confiance au groupe avec les joueurs qui en ont envie."

Et c’est là bien le point sur lequel Fabio Grosso a marqué sa rupture avec Laurent Blanc. Dans une institution comme l’OL où l’Académie a une place prépondérante, l’ancien formateur de la Juventus Turin (U19 et Youth League) s’inscrit dans ce projet de développement. Comme le dirait Kylian Mbappé, avec Grosso, "tu ne me parles pas d’âge". Quand certains statuts ou même rotations ont donné l’impression d’être gravés dans le marbre depuis plusieurs mois, Fabio Grosso pourrait mettre un coup de pied dans la fourmilière. "Je ne regarde pas la date de naissance. Si quelqu'un est prêt pour jouer, moi je le fais jouer. Je vois un futur incroyable avec eux. J'aime les jeunes, les garçons qui aiment s'améliorer. Il n'y a pas d'âge pour ça." Lundi après-midi, certains joueurs de la Pro2 sont venus faire le nombre pour du jeu avec ballon avec les remplaçants face au Havre.

Avec un changement de coach, les cartes sont forcément rebattues. C'est la deuxième fois en un an mais quelqu'un réussira-t-il à tirer son épingle du jeu ? Du travail, de la jeunesse et un style médiatique bien à lui, Fabio Grosso a visé juste lundi. À lui de retranscrire toutes ces ondes positives sur le terrain.