Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" est revenu sur la prestation de l'OL face au Havre (0-0). Avec Kacem Delafontaine, l'équipe de TKYDG a également débattu sur l'arrivée de Fabio Grosso à la tête du staff et les ambitions affichées par John Textor, nouveau président du club.

Toujours pas. Pour son 5ᵉ match de Ligue 1, l'OL n'a pas réussi à l'emporter face au club havrais ce dimanche soir au Parc OL (0-0). Un deuxième point glané après Nice fin août qui permet toutefois aux coéquipiers d'Anthony Lopes de quitter la place de lanterne rouge au classement. Nicolas Puydebois et Kacem Delafontaine sont revenus sur les prestations de certains joueurs comme Caqueret ou encore Cherki.

Pour le second et troisième thème, l'équipe a longuement évoqué la venue de Fabio Grosso. Ex-défenseur passé par le club entre 2007 et 2009, que peut apporter le technicien italien de 45 ans au vu du contexte ? Chacun a tenté d'apporter ses éléments de réponse.

Pour clore cette émission dans la bonne humeur, John Textor était la dernière thématique. Entre ambitions et performances sur le terrain, le nouveau président américain fixe le cap pour la suite de la saison.