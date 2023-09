Les supporters de l’OL en mai 2023 contre Monaco (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Dimanche, l’OL a concédé le nul (0-0) contre Le Havre. Malgré la prestation et le deux points en cinq matchs, les supporters ont montré leurs encouragements. Un point positif pour le vestiaire afin de remonter la pente.

Deux semaines se sont écoulées entre les deux réceptions à domicile de l’OL. Avant le match contre Le Havre, on avait laissé les joueurs lyonnais stoïques devant la tribune du Virage Nord à écouter le capo du KVN passer un message à leur attention après la défaite contre le PSG (1-4). Face à la crise sportive du début de saison, le groupe de supporters avait choisi de frapper fort avec cette scène qui a fait le tour des réseaux sociaux et du monde même. Certains ont pu la moquer, mais le message était celui d’une prise de conscience afin de redresser une situation très loin des standards lyonnais. Les leaders étaient appelés à se rebeller et profiter de la trêve pour insuffler un vent nouveau à l’OL.

Aux joueurs "de faire le travail maintenant"

Les deux semaines de pause n’ont pas forcément tout gommer. En concédant le nul contre Le Havre (0-0) dimanche, le club lyonnais continue de faire du surplace en bas de tableau avec deux petits points en cinq matchs. S’il y a forcément eu quelques sifflets à la fin de la rencontre à cause du résultat, des applaudissements ont finalement accompagné la venue des joueurs et Jean-François Vulliez face aux deux virages.

Le changement d’atmosphère a été apprécié par le vestiaire lyonnais. "Je les ai compris après le match contre le PSG, a déclaré Clinton Mata suite au nul contre le promu havrais. Ce (dimanche) soir, ils ont vu qu’on avait tout donné, ils étaient déçus, ce qui est normal, mais ils ont été plus cléments, ils nous ont dit qu’ils ne nous lâcheraient pas et c’est positif pour nous. À nous de faire le travail maintenant."

Avec Fabio Grosso désormais à la tête, l’OL va tenter d’accrocher sa première victoire de la saison à Brest, samedi (21h).