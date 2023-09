Mbock (OL) : "Retrouver les Bleues était un objectif"

Absente depuis un an, Griedge Mbock est sur une pente ascendante. Après son retour avec l’OL, la défenseuse a retrouvé pour la première fois depuis septembre 2022 Clairefontaine et les Bleues lundi.

Elle a un sourire tellement communicatif qu’il est impossible de ne pas savoir que Griedge Mbock savoure le moment présent. Après des semaines et des mois de galère, la défenseuse est de retour au haut niveau depuis cet été. Elle a repris avec le groupe de l’OL au tout début de la préparation estival et a joué ses premières minutes lors de l’amical contre l’Ajax fin août.

Depuis, tout s’est enchaîné pour Mbock avec ses premières minutes officielles lors du Trophée des championnes le 10 septembre puis de nouveau une bonne vingtaine de minutes vendredi contre Le Havre. Cerise sur le gâteau de cet été 2023 ? Une convocation en équipe de France malgré sa reprise récente.

Un temps de jeu restreint en septembre

Retenue pour la Ligue des Nations contre le Portugal et l’Autriche, Griedge Mbock va pouvoir rattraper le temps perdu depuis un an. À pareille époque de l’année, la Lyonnaise s’était écroulée sur la pelouse du stade des Ardennes de Sedan, se tordant de douleur. Une double fracture à la jambe plus tard, la voilà de retour à Clairefontaine depuis lundi.

"Forcément, c’est un plaisir de revenir ici un an après. Ça fait du bien de retrouver le château et l’ambiance de Clairefontaine. L’objectif premier était déjà de revenir sur les terrains, de revenir avec l’OL et forcément un grand plaisir et une grande satisfaction de pouvoir retrouver l’équipe de France, a déclaré la Fenotte pour la FFF. Il a fallu s’armer de patience, il a fallu travailler, maintenant, c'est derrière moi et je prends que le positif."

Hervé Renard ayant échangé avec Sonia Bompastor et son staff avant la liste, Mbock devrait avoir un temps de jeu limité pour ce rassemblement. Mais le plus important est ailleurs.