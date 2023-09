Au lendemain de la pique de Grégory Coupet sur la mentalité du groupe de l’OL, Nicolas Puydebois a validé ces changements par rapport à l’ancienne génération.

Il se montre d’ordinaire plutôt discret pour commenter la situation de l’Olympique lyonnais. Depuis son départ à l’été 2020, Grégory Coupet s’est toujours bien gardé de juger le déclassement de l’OL. Est-ce l’arrivée de Fabio Grosso à la tête de l’équipe et de la présence de Sonny Anderson dans le staff intérimaire qui lui ont donné des idées ? Quoi qu’il en soit, dimanche, l’ancien gardien et coach des portiers du club rhodanien ne s’est pas montré très tendre avec le groupe actuel.

En réaction à une séquence filmée par Prime Video dans laquelle l’on peut voir Anderson réunir tous les joueurs à la fin de l’échauffement, Coupet s’est fendu d’un tweet sarcastique. "Bien essayé Sonny mais pas sûr que tu t’adresses à une équipe de potes enclins à se battre les uns pour les autres pour une institution qu’ils estiment…"

Bien essayé Sonny mais pas sûr que tu t’adresses à une équipe de potes enclins à se battre les uns pour les autres pour une institution qu’ils estiment… https://t.co/AuVMWi8wZQ — Grégory Coupet (@CoupetCoupet) September 17, 2023

Une attaque en bonne et due forme alors que la mentalité du vestiaire lyonnais est souvent pointée du doigt ces derniers mois et années. Lundi, Fabio Grosso a d’ailleurs beaucoup insisté sur la notion de travail et de dépassement de soi pour aider l’OL à retrouver les sommets français. Les pensées de son ancien coéquipier et du nouveau coach, Nicolas Puydebois les valide à 100%.

"Je suis finalement content de cette sortie parce que j'ai l’impression d’être toujours le vieux soldat qui parle de l’ancien temps, mais on gagnait des titres avec ce que Greg a dit, a noté notre consultant sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones lundi. On était tous des gens bien, qui étaient là les uns pour les autres. On est devenu des potes avant de gagner des titres. On venait apporter quelque chose à l’OL, on ne venait pas croquer. (…) Aujourd’hui, les joueurs mettent un maillot qu’ils estiment à eux sans le respecter."

Le changement de mentalité, certainement l’un des chantiers prioritaires de Fabio Grosso ces prochaines semaines. Car de là viendra une grande partie du salut lyonnais.