OL : Cris valide l’arrivée de Grosso sur le banc

Cris, alors entraîneur à l’OL, et Fabio Grosso en poste à la Juventus en 2016 (©PHOTOPQR/LE PROGRES/Stephane Guiochon /MaxPPP)

Anciens coéquipiers à l’OL, Cris et Fabio Grosso se sont aussi affrontés comme coachs au début de leur carrière. L'ancien défenseur brésilien valide le choix de l’entraîneur italien.

Il a fait une première bonne impression. Il faut toujours s’en méfier, surtout avec les coachs lyonnais ces dernières années, mais dans le climat hostile qui règne à l’OL ces dernières semaines, Fabio Grosso a apporté un peu de soleil lundi. Souriant et poli, l’entraîneur italien s’est prêté au jeu des questions - réponses avec les journalistes, même s’il a parfois trouvé les parades pour ne pas répondre totalement à certains sujets. Un peu plus tard dans l’après-midi, il a fait connaissance avec son groupe et commencera à préparer le déplacement à Brest (samedi, 21h) dès ce mardi.

L’arrivée de Grosso a en tout cas déclenché une vague d’optimisme à Lyon malgré le pedigree de l’entraîneur italien. "Je suis content qu'il arrive à l'OL. En tant que joueur, il était exemplaire, s’est remémoré Cris sur Prime Video. Il ne parlait pas beaucoup, mais il parlait juste. Il a ce côté professionnel, car c'est un Italien. Comme coach, j'ai eu la chance de le connaître, car je voulais faire le stage avec lui quand j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Je pense que son arrivée est une bonne chose."

"Il arrive avec un staff, c'est bien"

Ayant joué ensemble à l’OL, Cris et Fabio Grosso ont pratiquement débuté en même temps leur carrière d’entraîneur. Ils s’étaient d’ailleurs affrontés lors d’un match de Youth League entre les U19 lyonnais et ceux de la Juventus Turin en octobre 2016 du côté du centre d’entraînement de Décines. Une victoire nette des Turinois (0-3) face aux coéquipiers d’Houssem Aouar. Sept ans après, Fabio Grosso retrouve donc l’OL et ne débarque pas seul, accompagné par quatre adjoints comme il l’a confié lundi en conférence de presse.

En attendant de connaitre la composition définitive de son staff, Cris estime que c’est une bonne chose de voir l’Italien s’appuyer sur des compétences humaines qu’il connait bien pour changer la dynamique de l’OL. "Je pense que son arrivée est une bonne chose. De plus, il vient avec quatre adjoints. Il a un staff en place et il va donc pouvoir coacher comme il veut." Encore faut-il qu’on lui laisse totalement les mains libres…