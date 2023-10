Sifflée par une grande majorité du public dimanche, Kadidiatou Diani a vécu un retour compliqué au Parc des Princes pour PSG - OL (0-1).

"Vous partez pour l’argent, on reste par amour." Au moment de l’échauffement de PSG - OL (0-1), le Collectif Ultras Paris avait un message à faire passer et son destinataire n’a pas été long à découvrir. En revenant au Parc des Princes, trois mois après son départ, Kadidiatou Diani savait très bien qu’elle ne serait pas accueillie avec des applaudissements des supporters du PSG. Ce fut même tout l’inverse puisque des sifflets ont accompagné la lecture de son nom au moment des compositions d’équipe ainsi qu’à chaque touche de balle. Ce retour fut compliqué avec une prestation personnelle en-dedans comme depuis le début de la saison.

Diani "peut faire mieux, elle le sait, on le sait" selon Sonia Bompastor mais peut compter sur le soutien de ses nouvelles coéquipières. Revenir au Parc après un passif parisien, Perle Morroni connait ça, même si la trace laissée par la latérale a été moindre que l’attaquante. "Je n’ai pas vu la banderole, mais c’est de bonne guerre. Ce sont des passionnés et ils doivent forcément être déçus quand on quitte le club, a cherché à minimiser la Lyonnaise après le match. Il ne faut pas leur en vouloir, mais il ne faut pas non plus en vouloir à Kadi d’être partie. Ça reste de bonne guerre."