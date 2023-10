OL - Mercato : le Shakhtar va lui aussi saisir la FIFA pour Tetê

Dans le cadre du prêt de Tetê à Leicester, le Shakhtar Donetsk estime que l’OL a touché de l’argent qu’il ne devait pas. Le club ukrainien a saisi la FIFA pour réclamer le million d’euros.

C’est à se demander si toutes les planètes n’ont pas décidé de s’aligner en même temps afin de rendre le quotidien de l’OL chaque jour plus compliqué que ce soit sur le terrain ou en coulisses. Tandis qu’Iconic Sports souhaiterait se retirer du projet lyonnais et demanderait le remboursement des 75M€ mis sur la table en décembre dernier, John Textor devrait bientôt recevoir un courrier de la FIFA. Non pas pour le transfert d’Ernest Nuamah déjà dans le viseur, mais pour le départ de Tetê vers Leicester.

En effet, le président du Shakhtar Donetsk a avancé que le club ukrainien avait déposé une demande auprès de l’instance pour obtenir la restitution d’une somme touchée illégalement par l’OL. Sergei Palkin estime que le club lyonnais a touché un million d’euros dans le prêt de Tetê en Premier League l’hiver dernier alors que le Brésilien ne lui appartenait pas. "Lorsque Tete a quitté notre club pour la première fois sous l'Annexe 7 (une règle de la FIFA mise en place pour permettre aux joueurs évoluant en Ukraine de s’engager ailleurs pendant la guerre, ndlr), il a rejoint l'Olympique lyonnais et ils l'ont ensuite prêté à Leicester pour un million, a détaillé le président ukrainien à ESPN. Ils ont abusé de l'Annexe 7, ils ne peuvent pas vendre le joueur parce qu'il nous appartenait. Le joueur avait un contrat avec nous. Il semble qu'ils aient reçu un enrichissement aux dépens de notre club."

Le Shakhtar a donc "déposé une demande auprès de la FIFA pour obtenir la restitution de cet argent." Les ennuis continuent pour l'OL...