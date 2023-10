OL : travail en salle pour Tagliafico et Akouokou

Mardi, Fabio Grosso n’a pas pu compter sur l’ensemble de son effectif. Nicolas Tagliafico a travaillé en salle avec Paul Akouokou tandis que Mama Baldé reste en soins après sa blessure lors de Reims - OL.

Au moment de l’arrivée des joueurs mardi sur le terrain n°2 du centre d’entraînement de l’OL, l’ensemble des regards était avant tout à la recherche de Dejan Lovren. Absent depuis trois semaines à cause d’une blessure au bassin ayant entraîné une fissure, le défenseur croate est arrivé parmi les derniers, comme pour maintenir encore un peu de suspense. Néanmoins, avec Mohamed El Arouch remis de son coup au pied, Lovren était l’un des deux retours dans le groupe de Fabio Grosso pour cette première séance de la semaine. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur italien même si au sein du club, on estime que le Croate devrait au mieux être dans le groupe contre Lorient dimanche (15h). Pour une titularisation, cela semble encore prématuré avec deux semaines de trêve dans la foulée de la 8e journée.

Mardi, il y avait malgré tout des absences notables avec Mama Baldé, touché au genou et à la cheville dimanche à Reims. L’attaquant est logiquement resté en soins même si la nature exacte de la blessure restait encore floue. À ses côtés, Paul Akouokou, touché en fin de semaine dernière, s’est contenté d’un travail en salle tout comme Nicolas Tagliafico. En raison notamment des longs voyages avec l’Argentine, le latéral a eu le droit à une séance allégée avant de mettre le bleu de chauffe dès ce mercredi avec une double séance à la carte pour les joueurs de l’OL.