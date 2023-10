OL : vers un retour à 4 derrière avec Mata à droite contre Lorient

Pour la réception de Lorient, Fabio Grosso va revenir à une défense à quatre. Clinton Mata va glisser à droite dans ce qui devrait être un OL en 4-3-3.

Vendredi, sur le ton de l’humour, Fabio Grosso avait ironisé sur un troisième schéma tactique en trois rencontres. Il était très rapidement redevenu sérieux et avoué que l’OL jouerait soit en 3-5-2 comme à Reims, soit en 4-3-3 comme à Brest. Selon nos informations, c’est cette deuxième option qui a été retenue par le technicien italien pour affronter Lorient dimanche (15h). Même si le visage lyonnais lui avait donné quelques satisfactions le week-end dernier, Grosso souhaite apporter un peu de poids offensif contre les Merlus qui devraient eux évoluer en 4-4-2.

Alvero va enchaîner au milieu

En choisissant un retour à quatre défenseurs, Clinton Mata va délaisser son rôle axial occupé ces derniers temps pour retrouver son poste préférentiel de latéral droit. La charnière centrale devrait être se composer de Jake O’Brien et Sinaly Diomandé même si un doute subsiste encore pour l’Ivoirien, Lovren étant de retour mais à court de rythme. Au milieu de terrain, malgré une partition en deçà contre Reims, Skelly Alvero devrait occuper une nouvelle fois le rôle de sentinelle avec un duo Caqueret - Tolisso devant lui. L’OL va encore jouer sans milieu créateur, mais les solutions sur le banc ne le seront pas forcément plus. Devant, Alexandre Lacazette va retrouver sa place à la pointe de l’attaque et devrait être épaulé par Rayan Cherki et Ernest Nuamah sur les côtés.

La composition probable de l’OL : Lopes - Mata, O’Brien, Diomandé, Tagliafico - Caqueret, Alvero, Tolisso - Nuamah, Lacazette, Cherki