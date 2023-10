L’OL a du retard à l’allumage depuis le début de la saison

Ernest Nuamah (OL) et Yunis Abdelhamid (Reims) (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Entre son incapacité à marquer et à garder sa cage inviolée, l’OL ne met pas les ingrédients en sa faveur pour se rendre la vie facile. Contre Lorient, les Lyonnais seraient bien inspirés de faire la différence en premier et rapidement.

La pire attaque de Ligue 1 face à la pire défense du championnat. Si certains ont de l’argent à miser, la cote du 0-0 entre l’OL et Lorient dimanche sous les coups de 17h doit valoir son pesant d’or. Au Parc OL, c’est un duel de malades qui se profile et avec une pelouse très loin du billard, les ingrédients ne sont clairement pas réunis pour voir du très grand spectacle. Par les temps qui courent, ce n’est peut-être pas ce qui est demandé aux Lyonnais, mais bien enfin un résultat positif avec une victoire, la première de la saison. Pour cela, Fabio Grosso demande de l’unité à ses joueurs, mais il en faudra plus pour prendre le meilleur sur les Merlus.

Aucun but inscrit en première mi-temps

Bien entamer une rencontre serait déjà un point important. L’OL l’a fait dimanche dernier à Reims, mais a manqué de poids offensif pour faire la différence. Incapable de mener au score depuis le début de la saison, la formation lyonnaise se retrouve forcément à la merci d’erreurs comme en Champagne et donc d’être derrière au tableau d’affichage. Depuis le début de la saison, l’OL a encaissé 7 de ses 13 buts en première mi-temps. Le total le plus élevé en Ligue 1 avec Clermont. Ajouter à ça, aucun but inscrit avant la 69e minute et la situation se retrouve forcément mal engagée…