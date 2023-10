Dimanche, Lorient se déplace sur la pelouse de l’OL pour la 8e journée de Ligue 1. Une rencontre entre deux équipes mal en point que ce soit au niveau comptable ou dans le jeu.

La saison dernière, le match aller entre l’OL et Lorient avait donné lieu à sa polémique de la pelouse, mais opposait deux équipes qui jouaient le haut du tableau en début de saison. Un peu plus d’un an plus tard, la question de la pelouse est toujours là, mais la lutte est désormais pour le maintien. Ce dimanche (15h), l’OL, lanterne rouge du championnat, accueille Lorient, barragiste. Deux formations malades qui vont donc s’affronter dans un match de la peur qui vaut déjà cher, surtout pour les joueurs lyonnais qui n’ont pas encore goûté à la victoire.

Chez les Merlus, en difficulté à Décines, on se méfie de la bête blessée capable de se réveiller à n’importe quel moment. Dimanche serait une belle date pour se décider. "Ils ont un effectif de qualité qui peut se réveiller à tout moment, a rappelé Régis Le Bris vendredi en conférence. Je crois qu'ils (les Lyonnais) le feront, car ils en ont la capacité. (…) Ce n’est probablement pas le meilleur Lyon qu'on peut affronter, mais on s'attend à ce que cette équipe puisse, à tout moment, exprimer de nouveau sa qualité."

"Il peut y avoir du doute chez les joueurs"

Comme c’est le cas depuis le début de la saison, les adversaires de l’OL caressent dans le sens du poil l’ego lyonnais. Seulement, l’entraîneur lorientais s’est laissé aller à une analyse un peu plus poussée de la situation à Décines. Ayant vécu quelques soubresauts durant l’été alors que son avenir était en question, Régis Le Bris est conscient qu’un club a besoin d’une institution forte. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui d’un point de vue extérieur.

"Il y a eu pas mal d'instabilité au niveau de leur organisation. Une organisation, on y travaille beaucoup ici au club, on sait quel impact elle peut avoir sur l'expression des joueurs sur le terrain. Sans en connaître les détails en tant qu'observateur extérieur, on peut très facilement apercevoir qu'il y a de l'instabilité à ce niveau-là. Il y a aussi de l'instabilité au niveau du staff, car ils en ont changé dernièrement. Tout ça provoque du doute et à un moment, une confiance qui s'effrite. Les joueurs peuvent être touchés."

La donnée mentale, Fabio Grosso insiste beaucoup dessus depuis son arrivée le 18 septembre dernier. Il attend désormais que ses joueurs aient ce déclic.