Lorient sans Mendy mais avec Bakayoko contre l’OL

Benjamin Mendy, latéral gauche de Lorient (Photo by Damien Meyer / AFP)

Incertain suite à une gêne à la cuisse, Benjamin Mendy n’a finalement pas été retenu dans le groupe de Lorient. Tiémoué Bakayoko va lui vivre sa première avec les Merlus contre l’OL, ce dimanche (15h).

Pour recevoir Lorient ce dimanche, Fabio Grosso peut compter sur un effectif au complet. L’entraîneur de l’OL s’est même permis le luxe de laisser Paul Akouokou en dehors du groupe, l’Ivoirien revenant à peine d’une blessure. Du côté des Merlus, Régis Le Bris a une infirmerie un peu plus remplie que celle des Lyonnais. Bamba Dieng est blessé depuis quelques semaines tandis que Vincent Le Goff doit encore se remettre à niveau. Benjamin Mendy est venu les rejoindre et ne fera pas le déplacement à Décines. Touché à la cuisse, le latéral gauche avait fait l’impasse sur les séances de la semaine et était incertain pour cet OL - Lorient.

Faivre bien présent pour ses retrouvailles

La décision a été prise de le laisser en Bretagne. En revanche, Le Bris, qui devrait opter pour un 4-4-2 à Décines, peut compter sur Tiémoué Bakayoko. Ayant signé le 31 août dernier, l’international français n’avait pas encore disputé la moindre minute avec Lorient. Présent dans le groupe breton, le milieu pourrait bien connaître cette première au Parc OL. Une enceinte que retrouvera Romain Faivre. L’ancien joueur lyonnais est bien présent dans le groupe et représentera l’un des dangers offensifs adverses pour l’OL.

Le groupe de Lorient contre l’OL : Mvogo, Gomis, Youfeigane - Yongwa, Kalulu, Laporte, Talbi, F. Mendy, Touré - Le Bris, Faivre, Mvuka, Bakayoko, Ponceau, Abergel, Makengo, Kari - Pagis, Kroupi, N'Diaye, Tosin.