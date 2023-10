Cris (ex-OL) à la relance en Algérie ?

Sans banc depuis son départ de Versailles à la fin de saison dernière, Cris aurait fait l’objet d’intérêts de deux clubs algériens ces derniers jours.

Ce dimanche, il sera présent à Décines pour OL - Lorient. Pour les besoins de Prime Video, Cris officiera comme consultant pour la rencontre de la 8e journée de son ancien club. Ces dernières semaines, l’ancien défenseur lyonnais se montre avec insistance un peu partout dans le Rhône. Que ce soit au Parc OL par ses obligations médiatiques ou parfois à Saint-Priest lors des rencontres du GOAL FC, club dans lequel il a officié pendant deux saisons. Est-ce pour reprendre du service ? Après six mois du côté de Versailles et une montée en Ligue 2 ratée, Cris a mis un terme à l’aventure francilienne et est désormais à la recherche d’un nouveau challenge.

Ce dernier pourrait être exotique si l’on en croit L’Équipe. Le quotidien sportif avance que deux clubs du championnat algérien sont venus aux renseignements concernant Cris. La JS Kabylie et le CS Constantinois ont montré, via des intermédiaires, des marques d'intérêts pour faire venir Cris comme entraîneur. Ce dernier attend des contacts plus poussés pour voir s’il peut se positionner sur l’un des deux projets algériens.