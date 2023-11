OL : Friio va devenir le nouveau directeur sportif

Cible de John Textor pour le poste de directeur sportif, David Friio s’est laissé séduire. Libéré par l’OM, il va devenir le nouveau référent sportif de l’OL à partir de jeudi.

L’organigramme de l’OL commence petit à petit à se mettre en place et a enfin ressemblé à quelque chose. Quand les rôles des uns et des autres étaient flous depuis plusieurs mois, ne sachant pas qui s’occupait du sportif, qui avait des prérogatives administratives, la réorganisation souhaitée par John Textor permet d’y voir un peu plus clair. Exit Santiago Cucci et Vincent Ponsot, qui va malgré tout rebondir chez les féminines, et bonjour Laurent Prud’homme comme nouveau directeur général et David Friio. Ce dernier va bien s’engager comme directeur sportif dans les prochaines heures comme avancé par L’Équipe.

Libéré de ses fonctions à Marseille il y a quelques jours, l’ancien milieu de terrain va endosser le même rôle, mais entre Rhône et Saône à compter de jeudi. Cible de John Textor pour occuper ce poste au quotidien à l’OL, Friio a été convaincu et retrouvera Matthieu Louis-Jean avec qui il a joué à Nottingham Forrest avant de collaborer à Manchester United et l’OM. Son contrat signé, David Friio pourrait rapidement s'occuper d'une possible succession à Fabio Grosso. Il devrait aussi prendre la direction de Lens samedi pour assister au match de l’OL et ainsi être le représentant de la délégation lyonnaise. À Rennes, Louis-Jean avait occupé par défaut ce rôle et pourra désormais totalement se concentrer sur le mercato hivernal qui approche, mais qui reste suspendu à la décision de la DNCG.