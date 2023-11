Kai Havertz buteur lors d’Arsenal – Lens. (Photo by Ian Kington / AFP)

Trois jours avant d’accueillir l’OL à Bollaert, le RC Lens se déplaçait à Londres mercredi. Les Lensois se sont inclinés face à Arsenal (6-0).

La Ligue des champions est terminée pour le RC Lens. Les espoirs européens pas encore avec une dernière finale contre le FC Séville pour être reversé en Ligue Europa mais l’épopée en C1 prendra fin à l’issue du 6e et dernier match de poule. Avant de recevoir l’OL samedi en championnat, les Sang et Or ont craqué dans les grandes largeurs sur la pelouse d’Arsenal mercredi soir. Après avoir battu les Gunners à l’aller à Bollaert, Lens a subi la loi londonienne avec cette large défaite (6-0) qui envoie Arsenal au tour suivant. Le scénario a tourné au cauchemar pour les Lensois avec quatre buts encaissés avant même la demi-heure jeu.

Dans l’obligation de gagner pour croire encore à un 8e de finale de Ligue des champions, Lens a déjoué et a affiché ses limites dans cette rencontre de haut niveau. Arsenal n'en demandait pas tant pour assurer sa qualification. Sonné après les buts d'Havertz, Gabriel Jesus, Saka, Martinelli et Odegaard en première mi-temps, le RC Lens doit rapidement oublier cette désillusion européenne afin de se recentrer sur le championnat avec la réception de l'OL samedi (17h).