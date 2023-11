Souvent sans solution sur le banc, Fabio Grosso enchaîne les déconvenues. Sa rencontre avec John Textor cette semaine pourrait acter son départ rapidement. De quoi interroger sur la ligne directrice de l'OL, toujours plus instable.

"Je l’aime beaucoup. Je vais lui parler cette semaine afin de régler nos problèmes sur nos performances. On verra bien." Mardi, John Textor avait laissé planer le doute au micro de RMC Sport à propos de son entraîneur Fabio Grosso. Arrivé ensuite septembre, remplaçant Laurent Blanc, l'entraîneur italien n'a remporté qu'un seul match sur le banc de l'OL. La défaite face à Lille (0-2) dimanche, ne sonne pas encore le clap de fin de son aventure entre Rhône et Saône, mais presque.

Grosso sur la sellette

La réunion entre l'homme d'affaires américain et le coach transalpin s'est tenue ce mercredi. En substance, Fabio Grosso se sait sur la sellette devant la situation actuelle de l'OL, dernier de Ligue 1. Face au RC Lens samedi, puis Marseille le mercredi suivant dans le match à rattraper, les Rhodaniens doivent absolument prendre des points, pour remonter au classement et sauver le poste de leur entraîneur.

Depuis son arrivée, Fabio Grosso symbolise le manque de repères de l'OL. L'Italien enchaîne les feuilles de match différentes, hésite toujours entre une défense à trois ou à quatre, passe de l'une à l'autre sans plus de stabilité. "Lorsque tu changes de onze à chaque rencontre, tu n’as pas le temps d’installer de la continuité. Et même si je ne suis pas sûr qu’avec de la continuité, cet effectif-là y arriverait, mais sans, il n’a aucune chance. Il faut une ossature”, expliquait notre consultant Nicolas Puydebois dans “Tant qu’il y aura des Gones”.

Le technicien s'est ensuite passé d'Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou Rayan Cherki sans vraiment préciser s'il s'agissait de sanctions ou d'électrochocs pour un effectif amorphe. La sortie de Tino Kadewere pour l'entrée de Dejan Lovren à une demi-heure du terme contre le LOSC alors que l'OL était mené de deux buts interroge encore davantage. Selon Le Progrès, les cadres du vestiaire, dont Tolisso, Lacazette et Lovren ne sont toujours pas satisfaits de leur coach.

Un "pompier" envisagé

Son heure n'est pas encore arrivée, mais Fabio Grosso semble déjà ne plus être l'homme de la situation. Avec une seule victoire au compteur et quatre défaites en championnat, le bilan de l'Italien est largement insuffisant. Si le face à face de mercredi avec John Textor n'a pas abouti à un licenciement, celui-ci pourrait arriver en cas de nouvelles contre-performances dans les deux prochaines rencontres. L'OL connaîtrait alors son sixième entraîneur depuis 2019 après Sylvinho, Rudi Garcia, Peter Bosz, Laurent Blanc et Fabio Grosso.

Le dernier à avoir résisté aux tempêtes et à avoir convaincu la direction de lui laisser le temps d'imposer ses idées est Bruno Genesio, entre 2016 et 2019. À l'image du FC Nantes qui vient de licencier Pierre Aristouy pour placer Jocelyn Gouvernec, l'OL pourrait appeler Frédéric Antonetti ou Antoine Kombouaré habitués aux missions maintien selon Le Progrès. Le nom de Claudio Caçapa est également revenu sur le table alors que l'ancien défenseur est actuellement en poste à Molenbeek, club appartenant au groupe Eagle Football de John Textor.

"Je préfère [Grosso] que les pompiers habituels comme Dupraz ou Antonetti. Je lui ferai plus confiance par rapport à sa jeunesse et ses idées de jeu qu'il va apporter", indiquait Nicolas Puydebois au moment de l'arrivée de l'Italien à l'OL. Depuis, la donne a changé, le club ne joue plus rien d'autre que le maintien et semble avoir besoin d'un nouveau réveil, aussi brutal soit-il. Changer d'entraîneur trois fois par saison n'est toutefois pas toujours la meilleure solution et ne fait finalement qu'accroître l'instabilité. Demandez à Botafogo, club brésilien de John Textor, qui a vu cinq coachs défiler sur le banc et perdant sa large avance au championnat.