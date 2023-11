OL : Grosso égale Domenech avec une quatrième défaite

Fabio Grosso lors de son premier entraînement avec l’OL (Photo by Jeff Pachoud / AFP)

Dimanche soir, l’OL s’est incliné pour la septième fois de la saison. Arrivé à la mi-septembre, Fabio Grosso en est lui à quatre et a égalé Raymond Domenech, auteur d’un départ aussi catastrophique en 1989.

Il y croit, il continue d’y croire et pourtant ses jours n’ont jamais été autant au danger que depuis dimanche soir. Dans la septième défaite de la saison de l’OL (0-2), Fabio Grosso a surpris par différents choix, que ce soit au début ou pendant la rencontre face au LOSC. S’il s’est justifié après la rencontre, notamment sur la sortie d’Alexandre Lacazette, l’entraîneur italien donne toujours l’impression de tâtonner, certes pas vraiment aidé par un effectif qui semble au maximum de ses moyens.

Arrivé à la mi-septembre, Grosso n’a pas fait de miracle pour le moment. Enfin, si un, celui de permettre à l’OL de gagner sa première rencontre de la saison à Rennes il y a une vingtaine de jours (0-1). Mais à côté de ça, l’évolution et la réaction d’orgueil se font toujours attendre et une réunion est prévue avec John Textor dans les prochaines heures. Fabio Grosso résistera-t-il quand on connait l’appétence de l’Américain à virer ses entraîneurs ?

L'OL remontait de D2 en 1989

Le bilan de l’Italien ne joue clairement pas en sa faveur, mais comme dit un peu plus haut, l’ancien de Frosinone n’est pas aidé par ses joueurs. Laurent Blanc était sur le banc en début de saison et cela n’a pas plus fonctionné, bien au contraire, l’entraîneur français étant débarqué. Mais quand Grosso aurait au moins pu prendre des points à défaut des trois points, il n’affiche que 5 unités sur 21 possibles depuis son arrivée.

Avec une quatrième défaite face à Lille sur ses sept premiers matchs, Fabio Grosso a égalé le plus haut total de défaites pour un entraîneur de l’OL sur cet échantillon dans l’élite depuis Raymond Domenech en 1989-1990… L’OL venait de remonter de D2 et avait signé 6 défaites sur ses 10 premiers matchs de championnat avant de finir 8e. Mais la D1 se jouait à 20 équipes à cette époque-là contre 18 cette année.