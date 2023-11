Censé arbitrer le match entre l’OM et l’OL le 29 octobre dernier, François Letexier avait surtout acté le report de la rencontre. Le 6 décembre, il sera bien à Marseille pour la tenue de cette rencontre.

Le 29 octobre dernier, il s’était présenté face à la presse non pas pour expliquer une décision litigieuse, mais tout simplement pour acter l’annulation et le report du match entre l’OM et l’OL. Arbitre central de l’Olympico, François Letexier avait été l’un des premiers à constater l’étendue des dégâts de l’attaque du bus lyonnais par des supporters marseillais sur le trajet jusqu’au stade. Il avait vu un Fabio Grosso en sang et avait donc participé à la réunion d’urgence dans les entrailles du Vélodrome pour acter avec les différentes parties concernées la non-tenue de la rencontre et donc son report à une date ultérieure. Ce fut le 6 décembre qui a été décidé par la commission des compétitions et malgré les recours de l’OL, cette date ne bougera pas d’ici là.

Pour ce nouveau rendez-vous, la LFP a donc choisi de maintenir François Letexier comme arbitre principal de cet Olympico. Comme initialement prévu, il sera assisté de Medhi Rahmouni et Mikaël Berchebru tandis que Mikaël Lesage sera le quatrième arbitre. Au niveau de la VAR, il y a quelques changements puisque le duo prévu le 29 octobre ne sera pas de service le 6 décembre. Nicolas Rainville et Jérémy Stinat laissent leur place à Bastien Dechepy et Hamid Guenaoui.