OL : John Textor s'exprime sur Fabio Grosso et Juninho

Juninho (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

En difficulté suite aux résultats décevants de l'OL, Fabio Grosso va rencontrer John Textor prochainement. Quant à Juninho, "ses meilleurs jours à Lyon sont encore à venir" selon l'Américain.

Si l'actualité lyonnaise de ce 28 novembre 2023 est largement consacrée au passage devant la DNCG, une audition que John Textor a d'ailleurs appréciée, le sportif est aussi au centre des préoccupations. Comment peut-il en être autrement alors que les résultats de Fabio Grosso et son équipe sont très inquiétants (18e de Ligue 1).

Comme cela avait été annoncé, l'homme d'affaires et propriétaire du club échangera bientôt avec l'entraîneur italien. Au menu, un bilan de ses deux mois et demi à la tête du groupe, mais aussi une interrogation sur son avenir. "Je l’aime beaucoup. Je vais lui parler cette semaine afin de régler nos problèmes sur nos performances, a confié Textor à RMC Sport. On verra bien."

"Je pense que Juninho va s’impliquer de nouveau"

Autre dossier, celui de Juninho, qui pourrait revenir en tant que conseiller spécial de l'Américain. Sur le sujet, le dirigeant d'Eagle Football a bien confirmé que l'ancien directeur sportif ne déménagerait pas en France. "Il n’existe pas un scénario dans lequel il va revenir physiquement à Lyon complètement. Il adore sa vie au Brésil avec sa famille. Je pense qu’il va s’impliquer de nouveau et être utile, mais je ne lui ai pas demandé de revenir ici, a expliqué Textor. Vous savez, si vous aviez sa vie à Rio, vous resteriez à Rio (Il sourit). Je pense vraiment qu’il porte l’OL dans son cœur. Il veut clairement aider et ça, j’apprécie. Ses meilleurs jours à l'Olympique lyonnais sont encore à venir."