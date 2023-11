Ayant échangé avec John Textor ces derniers temps, Juninho réfléchit à la possibilité de pouvoir revenir dans l’organigramme de l’OL. Deux ans après avoir lâché son poste de directeur sportif, quel rôle lui conviendrait le mieux ?

Il n’a pas fallu bien longtemps pour que les réseaux sociaux s’excitent à la lecture de l’information. Deux ans après son départ, Juninho pourrait faire son retour dans l’organigramme de l’OL. Le Brésilien a échangé ces derniers jours avec John Textor sur la possibilité de retrouver son club de cœur et reprendre une histoire qui s’était terminée en eau de boudin à l’hiver 2021 sur fond de guerre interne avec Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot.

Chouchou de l’ancien président, avant d’être jeté dans la boue, Juninho pourrait bien être le coup de communication rêvé pour Textor à l’heure où le propriétaire est décrié par une grande partie des supporters. Il n’y a qu’à voir l’emballement suivant l’annonce de ces contacts entre les deux hommes pour comprendre que les Lyonnais n’ont jamais vraiment tourné la page Juninho. Mais quel rôle lui offrir ?

L'OL retrouverait un dirigeant qui parle football

Ayant endossé le costume de directeur sportif lors de son premier retour en 2019, Juninho a quitté le navire lessivé, entre les pressions internes et tout simplement l’engagement qu’il a mis dans ce rôle. Tout n’a pas été parfait, loin de là, mais à l’heure où John Textor n’est plus aussi fermé sur la question du directeur sportif, Juninho ne reviendra très certainement pas à ce poste. "Lors de son premier passage, il a bien vu qu’il avait été le dindon de la farce, a souligné Nicolas Puydebois lundi dans TKYDG. D’une manière ou d’une autre, il ne veut pas resalir son image."

À l’heure actuelle, les discussions tournent davantage autour d’un rôle de conseiller spécial auprès de Textor afin de se rapprocher de ce qu’il pouvait se faire avant entre Jean-Michel Aulas et Bernard Lacombe puis Gérard Houllier. Un rôle bien plus élargi que celui de directeur sportif, mais aussi bien moins contraignant au quotidien. "C’est un amoureux de l’OL, tout le monde le sait, mais il a de vraies idées de jeu, de la mentalité que doit avoir un joueur pour l’OL. S’il peut souffler à l’oreille du propriétaire multitâche qu’est John Textor, je ne demande que ça. Il a une réelle plus-value dans un rôle comme pouvait l’avoir Bernard Lacombe avec Jean-Michel Aulas. Je pense que ça ne pourrait faire que du bien à Textor et à l’OL dans ce rôle-là."

Une personne de plus loin de Lyon

En faisant appel au plus grand joueur de l’histoire du club, John Textor n’est pas dupe. Il peut retrouver un certain crédit auprès de la « vox populi » et signer un gros coup. Seulement, en lui octroyant un nouveau rôle, Juninho sera-t-il vraiment l’homme de la situation ? Aujourd’hui, le pouvoir est clairement délaissé à l’OL où la direction sportive brille par son absence. Avec Juninho, Textor mise sur un élément qui incarne les valeurs du travail, de l’état d’esprit. Par les temps qui courent dans le groupe de Fabio Grosso, ce ne serait pas de trop. "Il a de vraies idées, une vraie mentalité, il sait ce qu’il faut pour arriver au haut niveau, poursuit notre consultant. Il a une vraie humilité au quotidien du travail. Il travaillait en silence et sa réussite faisait du bruit."

Encore faut-il que le message passe et qu’il soit délivré en temps et en heures. Reparti se ressourcer au Brésil du côté de Rio de Janeiro après l’échec de sa mission de directeur sportif, Juninho ne reviendra pas à Lyon. Du moins, il le fera occasionnellement. Le voir assister à tous les entraînements comme pouvait le faire Bernard Lacombe à son époque n’est qu’un simple miracle.

Un rôle qui ne serait pas à 100% avec l'OL ?

En misant sur un homme qui respire le foot, Textor a visé juste. Seulement, en ne venant que quelques jours ou semaines par mois, Juninho ne va pas remplir la case vide de l’incarnation quotidienne du sportif à l’OL. D’où le fait de recruter une personne supplémentaire pour l'administratif et le sportif, d’autant plus que Juninho agirait avant tout pour Eagle Football plus que pour l’OL à proprement parler.

Sur le papier, un retour de Juninho est forcément alléchant par l’histoire de l’ancien milieu avec le club et de retrouver quelqu’un qui parle football. Au moment de se pencher un peu plus sur les contours de ce futur rôle, on peut douter que ce ne soit pas une fausse bonne idée alors que le club lyonnais a besoin d’une vraie figure à Décines. Mais Juninho reste Juninho et même avec un rôle loin de Décines et plus dans l’ombre, un retour sera forcément accueilli avec un grand sourire. Pour le moment, c'est avant tout en cours de réflexion dans le tête du Brésilien.