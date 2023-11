TKYDG : une victoire à Rennes, l’OL enfin lancé ?

À 19h, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" s'est lancée sur le débriefing de la première victoire de l’OL en championnat. L'équipe de TKYDG est revenu sur le choix de Grosso de mettre Alexandre Lacazette sur le banc mais aussi sur les motifs d’espoirs pour la suite.

Razik Brikh revient et l’OL se remet à gagner. Hasard ou coïncidence ? Après trois semaines d’absence, votre présentateur de "Tant qu’il y aura des Gones" était de retour ce lundi à partir de 19h. Le duo avec Nicolas Puydebois, qui a retrouvé ses habits de consultant, a repris ses bonnes habitudes avec comme invité Saïd Mehamha. L’ancien joueur formé à l'OL et dernièrement coach du FC Vaulx-en-Velin est revenu avec l’équipe de TKYDG sur la première victoire lyonnaise cette saison en Ligue 1. Elle était attendue depuis des semaines et elle est enfin arrivée à Rennes (0-1). Au lendemain de ce succès, il y avait forcément de la bonne humeur pour parler de l’OL.

Néanmoins, votre émission hebdomadaire reste une heure sans langue de bois et ce succès ne doit pas faire oublier la prestation générale des Lyonnais. Cela a forcément été débattu sur le plateau au même titre que la présence d’Alexandre Lacazette sur le banc au coup d’envoi. Ce choix tactique de Fabio Grosso n’a pas forcément fonctionné en raison du carton rouge rennais mais sur le principe, l’équipe de TKYDG s’est demandé si ce choix pouvait s’entendre, tout comme la gestion de Rayan Cherki, tancé pour son état d'esprit en Bretagne. Le dernier thème s'est axé sur la bonne ou mauvaise idée pour potentiellement faire revenir Juninho.