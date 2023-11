Parker n’a "aucune envie d’être président" de l’OL

En annonçant son futur retour dans le conseil d’administration de l’OL, Tony Parker a créé défiance et spéculation autour de son futur rôle. L’ancien basketteur assure ne pas briguer la présidence du club lyonnais.

Jeudi dernier, il avait des étoiles dans les yeux. Dix ans après sa prise de contrôle dans l’ASVEL, Tony Parker a vu l’un de ses rêves villeurbannais se réaliser. Accueillir un match de basket dans une salle flambante neuve pour un match d’Euroligue. Après des mois de construction, l’Arena a été le théâtre d’un premier événement avec la défaite de l’ASVEL contre le Bayern Munich (100-101). L’actionnaire et président du club villeurbannais a pu constater aux premières loges le rendu de cette nouvelle salle et a certainement dû être encore un peu plus convaincu de se lancer dans le projet de rachat de l’Arena suite aux volontés de John Textor de la vendre. "Par rapport au rachat de l’Arena, oui, c'est vrai qu’on s’est positionné, a avoué Tony Parker à Ouest-France. On est des actionnaires, je trouve que c’est important de garder cet outil."

"Juste un retour au conseil d'administration"

Pour parvenir à ses fins, le récent "Hall of Famer" de la NBA compte s’entourer d’investisseurs comme Alexei Fedorychev, président de Monaco et patron de Fedcom mais aussi de sa relation avec John Textor. Dans le cadre de cette opération rachat, le propriétaire américain de l’OL Groupe aurait annoncé à Parker sa volonté de le voir réintégrer le conseil d’administration. Une sortie qui n’a pas forcément été confirmée par Textor lui-même, mais qui a déclenché une vague de critiques dans l’environnement lyonnais. Ce dernier craint que Tony Parker ne vienne occuper un rôle dans l’organigramme de l’OL. Une hypothèse balayée d’un revers de la main par l’ancien basketteur. "L’OL, c’est juste un retour au niveau du conseil d’administration. Je n’ai aucune envie d’être président."