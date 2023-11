OL : les Bad Gones adressent un message à Tony Parker

Une semaine après les propos de Tony Parker sur un retour à l’OL, les Bad Gones lui ont répondu à l’aide de banderoles. Le groupe de supporters ne souhaite pas voir l’ancien basketteur revenir dans le conseil d’administration de l’OL.

"Textor veut que je revienne, il m’a demandé de réintégrer le board de l’OL, de Eagle, ce serait un retour intéressant, j’ai envie d’aider. L’ASVEL et l’OL, c’est une famille. John Textor m’a demandé de s’assoir à sa place aujourd’hui (dimanche dernier)." Au détour d’une interview accordée à Prime Video avant OL - Metz, Tony Parker a créé une vague de surprise dans l’environnement lyonnais. Ayant quitté le conseil d’administration de l’OL Groupe en décembre dernier, le président de l’ASVEL serait donc en passe de retrouver un siège. Une volonté de Textor qui s’inscrit avant tout dans le dossier de la vente de l’Arena et dont Parker est candidat. Seulement, ce retour n’est pas forcément pour plaire à tout le monde.

À l’heure où l’OL cherche un capitaine de navire, voir Tony Parker se rapprocher du club lyonnais suscite des interrogations et des critiques. Une semaine après les propos de l’ancien basketteur, les Bad Gones lui ont adressé plusieurs messages sur des banderoles du côté de Villeurbanne et l’Astroballe, antre de l'ASVEL. Le groupe de supporters n’est clairement pour ce retour. "Tony Parker, ta place est ici (Villeurbanne) et pas ailleurs", peut-on lire sur une banderole ou encore "l’OL n’a pas besoin de toi".