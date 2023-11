C’était soir de premières pour l’OL à Rennes (0-1)

Vainqueur pour la première fois de la saison, l’OL s’est enlevé un sacré poids moral. Pour la première fois depuis le début de l’exercice, la formation lyonnaise a ouvert le score.

Enfin libérés d’un poids. Dimanche soir, les joueurs lyonnais ont profité de l’air breton pour s’offrir une petite cure aux vertus thérapeutiques. En s’imposant d’une courte tête contre Rennes (0-1), l’OL a mis fin à la disette qui le suivait depuis maintenant dix matchs (onze si l’on prend en compte la saison dernière). Pouvant enfin se lâcher dans le vestiaire et lancer les cris de la victoire, les hommes de Fabio Grosso se sont enlevés une grosse épine du pied et surtout un vrai poids psychologique.

L’attente d’une victoire commençait sérieusement à se faire longue et les esprits étaient forcément marqués malgré les dires des uns et des autres. Avec Jake O’Brien dans le rôle de sauveur, l’OL n’est plus la risée de l’Europe. Parmi les derniers clubs des cinq grands championnats à ne pas avoir gagné dans ce début de saison, la formation lyonnaise laisse ce triste bilan à Almeria en Liga et Salernitana en Serie A.

Un premier clean-sheet à l'extérieur depuis fin août

À Rennes, l’OL a d’ailleurs ouvert le score pour la première fois de la saison et a surtout réussi à garder cette courte avance jusqu’au bout. Cela n'était plus arrivé depuis le 27 mai dernier et la dernière victoire en date contre Reims avant dimanche. Durant cet exercice 2023-2024, les Lyonnais avait réussi à mener contre Lorient après avoir concédé l’ouverture du score.

Dimanche, ils ont fait bien mieux que ça. Avec une certaine solidité défensive face à des Rennais, certes réduits à 10 depuis la 4e minute, ils ont réussi à garder leur cage inviolée. Quand on est à la recherche de points, ne pas prendre de buts est toujours mieux. L’OL ne l’avait plus fait à l’extérieur depuis le déplacement à Nice. C’était le 27 août dernier…