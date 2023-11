Capitaine de l’OL au coup d’envoi, Corentin Tolisso a livré le meilleur match de sa saison à Rennes. Montrant l’exemple, il n’a pu que savourer ce premier succès en Ligue 1.

Les poings serrés, le sourire aux lèvres. Au moment du coup de sifflet final donné par Stéphanie Frappart, Corentin Tolisso n’a pu contenir sa joie. Celle de signer une première victoire (0-1) cette saison en Ligue 1 et de mettre un terme à une disette de onze matchs. Absent contre Metz lors de la dernière journée pour cause de suspension, le natif de Tarare a signé un retour remarqué dans l’entrejeu de l’OL à Rennes. Capitaine au coup d’envoi en raison de la présence d’Alexandre Lacazette sur le banc, Tolisso a cherché à montrer l’exemple dans l’engagement. Tout n’a pas été parfait, car l’OL "n’a pas été exceptionnel" dimanche soir, mais "on a tout donné", a salué Tolisso au micro de Canal Plus.

Meilleur récupérateur du match dimanche

Sa partition dominicale ayant été considérée comme l’un des tops de cette rencontre par la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais, Corentin Tolisso a joué le rôle de leader qu’on attend plus souvent de lui. Fort dans l’impact et la récupération, il fait aussi du bien dans la relation technique (92% de passes réussies). Les supporters de l’OL vont forcément redemander ce genre de match de la part de Tolisso mais dimanche, ce dernier était avant tout "heureux de voir tout le monde content dans le vestiaire. Ça fait vraiment plaisir. (…) J’ai l’impression que c’est ma première victoire en Ligue 1. C’est magnifique dans le sens où on a vraiment galéré pour gagner un match cette année."

Il ne reste plus qu’à espérer que ce succès à Rennes en appelle d’autres rapidement.