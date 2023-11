Quelques minutes avant la mi-temps de Rennes - OL, les esprits se sont échauffés sur les bancs de touche. Bruno Genesio et Francesco Vaccariello ont eu une prise de bec qui s’est prolongée jusque dans les entrailles du Roazhon Park.

Cela peut prêter à sourire mais pas forcément pour l’intéressé. Au moment d’un début de prise de bec sur les bancs de touche dimanche à Rennes, Rémy Vercoutre a rapidement été pointé du doigt. Homme de caractère et au sang chaud, l’entraîneur des gardiens de l’OL jouit d’une réputation peu flatteuse qui le suit. Tellement que Vercoutre a été mis au centre des débats concernant l’altercation entre Bruno Genesio et le banc lyonnais. Seulement, ce n’était pas Vercoutre qui était visé mais bien Francesco Vaccariello, un des adjoints de Fabio Grosso, comme l’a reconnu Genesio après la défaite (0-1). "Il n’y avait pas de nervosité avec le banc de l’OL, seulement avec un adjoint. On s’est expliqué. Il est jeune et apprend encore son métier."

Vercoutre visé à tort

Les échanges sont pourtant allés loin entre les deux camps puisque après un début d’échauffourée le long de la ligne de touche, les choses se sont envenimées au moment de rejoindre les vestiaires à la pause. Dans des images captées par les diffuseurs de la rencontre (Canal Plus et Prime Video), on y voit Bruno Genesio s’emporter, être retenu pour rejoindre le vestiaire de Rennes et lâcher des propos injurieux. "Ferme ta g*****, tu n’es pas chez toi ici ! Tu as compris ? Tu n'es pas à Lyon !" Ces mots n’étaient donc pas destinés à Rémy Vercoutre que l’entraîneur rennais a fréquenté entre Rhône et Saône mais bien à Francesco Vaccariello.