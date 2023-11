Dimanche, à Rennes, l’OL s’est offert son premier succès (0-1) de la saison en Ligue 1. Une bouffée d’air fraîche après une prestation loin d’être aboutie, mais où les Lyonnais ont fait front.

Comme le dirait une célèbre chanson, "c’est bon pour le moral". Dimanche en début de soirée, l’OL a arraché ce qu’il recherchait depuis déjà plusieurs semaines : un premier succès (0-1) en Ligue 1 et une spirale négative enfin enrayée. Cela a été poussif au Roazhon Park face à Rennes, pourtant en infériorité numérique pendant la quasi-totalité du match, mais l’essentiel a été assuré. Le but de Jake O’Brien, son premier sous les couleurs lyonnaises, est venu délivrer toute une équipe et plus largement tout un club.

Quand la fatalité commençait à prendre possession des rangs lyonnais, cette première victoire va faire du bien aux têtes même si tout n’est pas rose. "Ça faisait longtemps que nous n’avions pas gagné. On a la responsabilité de mettre un maillot, de représenter un club, des supporters très, très importants. On est dans une situation très difficile, on le sait, a concédé Fabio Grosso après le match. Mais c’est dans cette situation qu’on voit les hommes qui veulent rester sur le bateau. Si on y met le cœur, qu’on joue avec tout ce qu’on a à chaque match, on a les possibilités pour essayer petit à petit de remonter au classement, ce qui est très difficile."

"Il faudra du temps pour remonter, mais c'était important"

En l’emportant à Rennes dimanche, l’OL n’a pas forcément arrangé son cas au classement. Il est toujours dernier du championnat, mais a au moins réussi à ne pas se faire totalement décrocher suite aux victoires de Clermont et de Metz. La place de barragiste n’est qu’à quatre longueurs et il faudra forcément une série pour inverser définitivement la tendance. Fabio Grosso en est conscient et n’a pas voulu s’enflammer après la victoire en Bretagne, pointant qu’il "faut encore travailler, car il y a des choses à améliorer." Néanmoins, le visage de son équipe lui a plu dans l’état d’esprit plus que dans le contenu.

Quand il a fallu faire le dos rond en fin de match, les onze joueurs présents sur le terrain ont fait front ensemble pour accrocher ces trois points. "On est arrivé à mettre du cœur sur le terrain, tout ce qu’on a dans le ventre. Avec ça, on peut appuyer sur les autres choses. Mais c’était important de voir les joueurs se battre sur le terrain du début à la fin pour aller chercher les points qui nous servent pour remonter au classement. Comme je l’ai dit, on ne peut pas le faire en peu de temps. Il faudra du temps mais c’est important." Pour une fois, les Lyonnais ont ajouté les actes aux paroles et personne ne va s’en plaindre.