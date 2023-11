Vainqueur de son premier match de la saison, l’OL s’est fait du bien au moral à Rennes (0-1). Néanmoins, cette courte victoire n’est pas le fruit d’un match maitrisé, surtout offensivement.

Enfin ! Enfin, les supporters lyonnais peuvent exulter. Cela faisait près de six mois qu’ils attendaient ça : pouvoir fêter une victoire de l’OL. Il a fallu attendre douze matchs pour que le succès contre Reims en mai dernier ait enfin un successeur. Autant de moments de doute et de frustration à tous les étages du club lyonnais. Ce lundi, l’OL est toujours dernier du changement, mais la victoire à Rennes est une véritable bouffée d’oxygène pour Fabio Grosso et ses joueurs. Il n’y a qu’à voir Alexandre Lacazette aller directement vers le parcage visiteur, le coup de sifflet final à peine donné, pour comprendre qu’il y avait bien plus que trois points en jeu en Bretagne. "Une victoire, ça fait du bien, mais une victoire en douze journées, ça reste difficile", a soufflé Anthony Lopes après la rencontre.

Toujours lucide, le gardien lyonnais n’a pas tort. L’OL a certes gagné, mais l’OL reste toujours dernier du championnat. Seulement, avec huit points de retard sur une potentielle place européenne, la Ligue 1 est plus serrée que jamais. Il n’est pas là l’heure de revoir déjà les ambitions à la hausse, mais en gagnant à Rennes et en imitant ses concurrents directs, la formation lyonnaise s’est clairement évité de gros maux de tête avant la trêve internationale. D’ailleurs, ne comptez pas sur Fabio Grosso pour l’enflammade. Au contraire, l’entraîneur italien reste plus que conscient de la mission qui l’attend. "On a commencé dans la difficulté, et on reste dans la difficulté. Je ne suis pas heureux aujourd'hui, je veux être heureux quand on aura sorti le club de cette situation très difficile."

La prise de profondeur n'a pas été une réussite

Fabio Grosso est trop conscient que cette embellie ne tient qu’à un fil. Elle aurait pu ne jamais voir le jour sans ce coup de casque de Jake O’Brien, "qui le mérite" selon son coach. L’OL reste une équipe malade et la prestation contre Rennes est loin d’avoir été un récital lyonnais. Grosso avance encore et toujours qu’il "faut du temps" et avec ce premier succès, il s’offre un nouveau sursis. Car sans son défenseur irlandais, il aurait pu prendre une vague de critiques concernant la non-titularisation d’Alexandre Lacazette. Une grosse surprise qui montre que les statuts n’ont pas forcément leur place avec Fabio Grosso. Mais ce choix était avant tout tactique dans le 4-4-2 losange mis en place dimanche.

Avec Ernest Nuamah et Mama Baldé devant, l’Italien voulait miser sur la prise de profondeur quand Lacazette est désormais plus un point d’ancrage. Seulement, cette stratégie a volé en éclats après seulement quatre minutes de jeu. Le carton rouge de Doué a redistribué les cartes et vu un Stade Rennais bien plus compact que s’il avait joué à 11. "On connaît Mama et Ernest pour leur prise de profondeur et leur pointe de vitesse. Ça faisait partie des possibilités du plan de jeu que de s’appuyer dessus, mais l’exclusion a tout changé, a avoué Caqueret après la rencontre. On ne s’attendait pas à voir Rennes si regroupé, ça a perturbé notre préparation de match."

Encore limité dans l'avant-dernier et dernier geste

La stratégie de Grosso ne s’est pas avérée concluante puisque le système est rapidement passé d’un milieu en losange à un 4-2-3-1 avec l’entrée de Lacazette en pointe. Sans dire qu’il y a eu du mieux avec le capitaine lyonnais, Fabio Grosso s’est évité un procès d’intention dans les jours à venir. Deux semaines de trêve qui vont permettre à l’OL de "travailler encore, car on peut encore s’améliorer".

L’une de ces priorités sera certainement le jeu offensif, une nouvelle fois criant d’un manque de génie. Mis dans les meilleures conditions, Rayan Cherki a eu une attitude et un langage corporel qui n’ont certainement pas dû plaire à Grosso qui voit "les hommes qui veulent rester sur le bateau qui est en pleine tempête." Une bourrasque qui a vu une petite accalmie dimanche à Rennes. Ne reste plus qu’à savoir si c’était avant tout un feu de paille…