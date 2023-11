Supporters de l’OL, membres des Bad Gones (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Samedi (17h), l’OL se déplace à Lens pour la 14e journée de Ligue 1. Les Lyonnais pourront encore compter sur le soutien populaire avec un parcage visiteurs à Bollaert qui a affiché complet en quelques minutes.

Est-ce que ce voyage dans le nord de la France sera le dernier pour les supporters lyonnais avant quelque temps ? Samedi, l’OL se déplace à Lens (17h) pour y disputer la 14e journée de Ligue 1. Un déplacement périlleux contre une formation nordiste qui s’est bien rattrapée après un début de saison ronronnant. Dans le bas du classement, le RC Lens est désormais sixième à seulement quatre points de la Ligue des champions. Pour les joueurs de Fabio Grosso qui sont à la recherche de confiance, ce déplacement ne sera pas une partie de plaisir.

Néanmoins, ils pourront compter une fois de plus sur le soutien populaire pour tenter d’être galvanisés et pourquoi pas faire un résultat en terres lensoises. En l’espace de moins d’heure, les places mises en vente pour le parcage visiteurs de Bollaert ont trouvé preneur et les supporters de l’OL devraient une nouvelle fois mettre l’ambiance à l’extérieur.

Monaco, ultime déplacement de l'année 2023

Malgré les résultats sportifs médiocres, les joueurs lyonnais peuvent toujours compter sur leur soutien même loin de Décines. La préfecture du Pas-de-Calais a beau avoir pris la décision d'un arrêté pour encadrer la venue du cortège lyonnais et lui interdire l'accès au centre ville avec des motifs loufoques comme "le 1er titre de champion de France de l'OL qui a développé une rivalité entre les supporters ultras des 2 clubs", il sera bien présent dans le Nord.

À Lens, ce sera peut-être la dernière fois de l’année 2023 que les Lyonnais entendront chanter dans le parcage. Interdits de déplacement à Marseille le 6 décembre, les supporters et le club ont vu la commission de discipline de la LFP repousser son verdict concernant les gestes et cris racistes entendus au Vélodrome. Un huis clos à domicile ou une interdiction de déplacement pourraient être décidés, ce qui empêcherait d’aller dans la Principauté de Monaco le 15 décembre prochain (21h), dernier match à l’extérieur de l’année.