Avant de recevoir l'OL, Lens a sorti les barbelés

Maxence Caqueret et Facundo Medina lors du match Lens – OL en octobre 2022 (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Après un début de saison compliqué, Lens a redressé la barre. Cela se passe notamment derrière, avec un Racing beaucoup plus solide.

A l'image de son futur adversaire, l'OL, Lens a vécu une entame d'exercice très difficile (quatre défaites sur les cinq premiers matchs). Mais contrairement à l'Olympique lyonnais, il a su relever la tête et se sortir du marasme, occupant aujourd'hui la sixième place avec dix-neuf unités, aux portes des places européennes.

Alors comment les Lensois sont-ils parvenus à redresser la barre ? Il y a bien sûr du mieux offensivement, mais c'est surtout de l'autre côté du terrain que la formation menée par Franck Haise s'est remise la tête à l'endroit.

2 buts encaissés sur les 8 derniers matchs

Sur les huit dernières sorties en Ligue 1, le Racing s'est imposé cinq fois, pour trois résultats nuls, n'ayant plus perdu en championnat depuis le 16 septembre face à Metz (0-1). Il le doit entre autres à sa défense puisque sur ce laps de temps, il a concédé seulement deux réalisations, contre Toulouse (2-1) et Lille (1-1).

Brice Samba et ses coéquipiers ont donc mis le bleu de chauffe, sachant que le gardien international reste sur six rencontres sans prendre de but. Il faut dire qu'en ne laissant que 2,7 tirs cadrés en moyenne par affiche à leurs adversaires, les Nordistes réduisent les risques.

Face à l'OL, 2e moins bonne attaque de Ligue 1

Ils s'appuient aussi sur un trio Jonathan Gradit - Kevin Danso et Facundo Medina très complémentaire et surtout capable de se hisser au niveau Ligue des champions. Pour l'OL, deuxième moins bonne attaque de Ligue 1, il faudra être capable de se surpasser au moins à ce stade-là, si c'est possible, pour espérer ramener quelque chose du déplacement à Bollaert-Delelis samedi à 17 heures.