Clément Turpin désigné pour diriger Lens - OL

Clément Turpin (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

L'OL se déplacera à Lens samedi 2 décembre pour la 14e journée de Ligue 1 (17h). Un match dont Clément Turpin sera l'arbitre.

A l'approche de la mi-saison, l'OL pointe bel et bien à la dernière place du championnat. 18e, avec un maigre pécule de sept unités, il devra certainement lutter jusqu'au bout pour sauver sa peau dans l'élite française. Chaque point va compter, et même si cela ressemble à une terre hostile, il faudra bien voyager à Lens dimanche 2 décembre dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1.

Après la défaite concédée face à Lille dimanche dernier (0-2), ce déplacement au stade Bollaert-Delelis ressemble actuellement à un obstacle un peu trop grand pour cette équipe. Même si les Sang et Or joueront mercredi à Londres, chez les Gunners d'Arsenal, ils semblent bien lancés avec trois victoires sur les quatre dernières sorties en championnat, tout cela sans prendre de but.

La rencontre est programmée à 17 heures, avec pour diriger les débats, Clément Turpin. L'arbitre de 41 ans est l'un des visages bien connus des terrains de L1. Il a notamment officié lors de 48 affiches de l'Olympique lyonnais, le club qu'il a le plus souvent retrouvé dans sa carrière, juste derrière Paris (54).

Il a arbitré OL - Lorient cette saison

Lors de cet exercice 2023-2024, il était par exemple au sifflet du duel face à Lorient au mois d'octobre (3-3).

Pour ce match entre Lensois et Rhodaniens, Clément Turpin sera assisté de Nicolas Danos et Erwan Finjean. A la vidéo, le duo Pierre Gaillouste - Christian Guillard se chargera de la Var. Florent Batta a été désigné arbitre remplaçant.