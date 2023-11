L’OL a battu un triste record à domicile contre Lille (0-2)

Face à l’une de ses bêtes noires à Décines, l’OL s’est incliné face à Lille dimanche (0-2). Le club lyonnais n’a plus connu la victoire à domicile depuis sept matchs, battant le record de 1962 et 1963.

Vendredi en conférence de presse, Saël Kumbedi avait pointé l’inefficacité lyonnaise pour expliquer les difficultés à domicile depuis le début de la saison. Le latéral droit avait appelé à remédier à ce défaut rapidement, mais n’a pas été entendu. Dimanche, face à Lille, l’OL a encore brillé par sa facilité à ne pas profiter des offrandes faites par l’adversaire. Menés 0-2 à la pause, les joueurs de Fabio Grosso ont pourtant eu les occasions de revenir dans la partie. Après la rencontre, l’entraîneur italien l’a regretté, estimant que ne "pas convertir 4-5 occasions pousse forcément à laisser des points en route". Contre Lille, l’OL en a laissé trois quand bien même, il aurait pu au moins accroché un point en se montrant plus réaliste par l’intermédiaire de Mama Baldé ou Tino Kadewere.

Six mois sans victoire jour pour jour

Obtenir un nul aurait permis de prendre un point dans la course au maintien, mais n’aurait rien changé dans la série qui se tient actuellement au Parc OL. Défait par le LOSC (0-2), le club lyonnais vient d’effacer un triste record qui datait de 60 ans. Incapable de gagner depuis sept matchs à Décines, l’OL vient de réaliser sa plus longue disette à domicile et de laisser dans le rétroviseur les séries d’avril-septembre 1962 et mars-mai 1963 (6 matchs). Avec 3 nuls et 4 défaites, la formation lyonnaise n’a plus gagné à la maison depuis le 27 mai dernier. C’était face à Reims pour les adieux de Jean-Michel Aulas. Une éternité tant il s’est passé des choses depuis six mois jour pour jour.