OL : Aulas se paie la cellule de recrutement avant de supprimer

Face aux rumeurs de départs d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso durant l’hiver, Jean-Michel Aulas a cherché à défendre les deux joueurs et remis en cause le recrutement estival et certaines pratiques. L’ancien président de l’OL a ensuite supprimé son message.

Il ne se passe pas un jour sans qu’une nouvelle histoire vienne enflammer le quotidien de l’OL. Au lendemain de la défaite lyonnaise à domicile contre Lille (0-2), un message publié par Jean-Michel Aulas puis rapidement supprimé risque d’enflammer le microcosme lyonnais. L’ancien président, toujours aussi actif sur son compte X (anciennement Twitter), réagit encore et toujours à l’actualité qui touche l’OL. Parfois sans prendre le temps de réfléchir et c’est ce qu’il semble s’être passé ce lundi matin.

En réaction aux informations du Progrès sur un potentiel départ d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso durant l’hiver, Jean-Michel Aulas a tenu à prendre la défense des deux joueurs qu’il avait réussi à faire revenir entre Rhône et Saône à l’été 2022. "C’est la cata !", a-t-il écrit avant de s’en prendre nominativement à Matthieu Louis-Jean et à la cellule de recrutement de l’OL. "Le problème, ce n’est pas eux, mais les recrutements faits par Louis-Jean qui sont du niveau Ligue 2 et qui ont été surpayés pour les raisons que l’on connait maintenant ! "

Le message a été supprimé depuis mais les captures d’écran ont eu le temps d’être réalisées par des supporters lyonnais offusqués des paroles de l’ancien président lyonnais. Si au niveau de la qualité des joueurs recrutés, il existe une part de vérité, les propos sous-entendus dans la fin du tweet sont plus que limites et proches d’être diffamatoires envers le chef du recrutement de l’OL et des pratiques utilisées. À la veille du passage devant la DNCG, le club lyonnais se serait bien passé d’un nouvel épisode dans la guéguerre entre Aulas et Textor…