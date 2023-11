OL - Mercato : Lacazette et Tolisso poussés vers la sortie ?

Face à la situation économique et sportive de l’OL, les destins d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso pourraient être remis en cause dès cet hiver.

John Textor avait promis du mouvement durant l’hiver pour redresser la barre. Il faudra encore pour ça passer sans encombre la DNCG dont la réunion est prévue mardi avec le club lyonnais. En attendant, il y a clairement urgence à l’OL et avant de penser au mercato hivernal, c’est à se demander dans quel état la formation lyonnaise passera Noël. Dans une position de lanterne rouge ? Les joueurs de Fabio Grosso ne sont pas totalement décrochés malgré la défaite contre Lille (0-2).

Mais on ne voit pas comment la pente pourrait être moins rude dans la course au maintien sur les cinq prochaines rencontres. Cette situation peut-elle amener des joueurs lyonnais à repenser leur futur ? Avec la Ligue 2 qui pointe le bout de son nez, l’OL va forcément devoir tailler dans son effectif et d’après Le Progrès, les avenirs de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette pour le reste de la saison seraient loin d’être assurés.

Une offre d'Arabie Saoudite l'été dernier déjà

Le club ne fermerait pas la porte à des départs afin de se délester des deux salaires importants. Un aveu de faiblesse alors que l’OL a avant tout besoin de leaders ? La situation actuelle marque forcément Lacazette et Tolisso qui étaient revenus au club pour le ramener en haut du classement et non jouer le maintien. Durant l’été dernier, le capitaine lyonnais avait reçu une offre d’Arabie Saoudite qu’il avait déclinée par amour du club tandis que John Textor l'avait déclaré intransférable.

À l’heure actuelle, le numéro 10 laisse planer le doute sur son avenir de son côté selon nos sources, mais le pays du Golfe ne l’a pas pour autant oublié. Succombera-t-il cette fois aux avances tout en sachant que l’OL ne ferait pas la fine bouche ? Si cela devait se confirmer dans les prochaines semaines, ce n’est clairement pas la fin qui était espérée à l'été 2022…