L’OL n’a pas voulu profiter des cadeaux de Lille (0-2)

Dans le dur après la première mi-temps, l’OL aurait très bien pu revenir dans ce match contre Lille. Encore faut-il réussir à profiter des cadeaux faits par les adversaires… Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Flop : l’OL ne profite toujours pas des cadeaux

Alors défensivement, il y a beaucoup à dire car les cadeaux ont été des deux côtés. Mais en étant mené 0-2 à la pause, les supporters du Parc OL étaient en droit d’attendre un sursaut d’orgueil au retour des vestiaires. Pour ce faire, Fabio Grosso avait choisi de faire un triple changement avec notamment les entrées de Rayan Cherki et Mama Baldé. Comparé à Alexandre Lacazette, l’attaquant bissau-guinéen a eu des opportunités. D’ailleurs, l’OL peut clairement avoir des regrets de ne pas avoir pu inverser la tendance, car les occasions, les Lyonnais les ont eues durant le deuxième acte. En première mi-temps, Lille avait puni l’OL sur deux erreurs. Tout ce que n’a ps réussi à faire la formation rhodanienne. Le LOSC n’a pas forcément été conquérant à Décines et a laissé des espaces.

Il n’y a qu’à voir Baldé étrangement seul dans les six mètres pour s’en rendre compte. Seulement dans sa crise de confiance, l’attaquant a trouvé le moyen d’envoyer sa tête au-dessus alors qu’il aurait même eu le temps de contrôler. Mais dans la précipitation, il a manqué de lucidité comme sur le face-à-face perdu trois minutes plus tard sur une erreur de relance lilloise. Lille a fait des cadeaux avant l’heure de jeu et l’OL aurait pu se relancer. Encore faut-il se montrer plus adroit devant le but. Kadewere (58e) avait suivi le chemin de son coéquipier en mangeant la feuille dans son duel avec Chevalier. L’OL a laissé passer sa chance et la seconde mi-temps s’est transformé en un long somnifère.

Top : Kumbedi a tenté de donner ce qu’il pouvait

Peut-on vraiment trouver un point positif dans cette soirée durant laquelle tout est allé de travers ? Pas spécialement, mais dans ce marasme, on pourra souligner la débauche d’énergie de Saël Kumbedi sur son couloir droit. Il y a forcément du déchet, encore des petites fautes bêtes et inutiles, mais au moins le jeune Lyonnais n’a pas démérité et ne s’est pas rendu coupable de grossières erreurs comme certains de ses partenaires en défense. On se contentera de peu ce dimanche soir, mais peut-on réellement viser plus haut après cette nouvelle prestation collective qui va faire parler et qui laisse l’OL dans les bas fonds du championnat ? La réponse aujourd’hui est clairement non.