OL - Lille (0-2) : Grosso regrette les "4-5 occasions ratées"

Dimanche, l’OL s’est incliné pour la 7e fois de la saison en Ligue 1 et reste lanterne rouge. Plutôt que d’enfoncer ses joueurs, Fabio Grosso assure avoir vu du positif, mais regrette les occasions gâchées avant l’heure de jeu pour revenir dans la partie.

Il y a péril dans la demeure, mais Fabio Grosso ne souhaite pas tirer encore un peu plus sur l’ambulance. Dimanche soir, l’OL n’a pas profité de la venue de Lille pour complètement se relancer dans la course au maintien. Ayant l’opportunité de revenir à trois points de la 14e place en cas de succès, la formation lyonnaise a raté une belle occasion. Ou du moins s’est sabordée toute seule pour éviter d’y croire encore un peu plus fort.

Face à des Lillois sûrs de leurs forces, les joueurs de Fabio Grosso ont attaqué le match du bon pied avant que la machine ne s’enraye sur des erreurs défensives. Le LOSC ne s’est pas fait prier et en l’espace de trois minutes (28e, 31e), le break avait été fait pour une victoire assurée (0-2). "On commence bien le match, 25 bonnes minutes et après, on fait une petite faute et on prend ensuite le deuxième directement, a regretté Grosso après la rencontre. On montre de la fragilité qu’il faut essayer d’enlever. Il ne faut pas faire des cadeaux, car il y a de la fatigue."

"À la fin, tu laisses des points si tu gâches"

Justifiant son choix de faire un triple changement à la pause afin "de mettre un peu plus d’intensité, de courses", Fabio Grosso assure "avoir vu des choses positives" dans cette défaite qui aurait pu être évitée. Difficile de lui donner tort sur ce coup car entre cadeaux défensifs et inefficacité offensive, l’OL aurait pu connaitre un tout autre sort ce dimanche soir. Dans une course au maintien, même un point aurait le bienvenu, surtout face au quatrième de Ligue 1.

Encore faut-il réussir à convertir les occasions qui se présentent. Mama Baldé par deux fois et Tino Kadewere n’ont pas réussi à le faire, au grand dam de leur coach. "On savait qu’on affrontait une équipe forte et si contre une telle équipe, tu as 4-5 occasions très importantes et tu n’arrives pas à marquer, à la fin, tu laisses des points sur le terrain comme cela a été le cas ce (dimanche) soir." Après 13 journées (12 pour le club lyonnais), l’OL est toujours bon dernier et ce n’est pas près de changer à force de vendanger autant…