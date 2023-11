OL : Nicolas Tagliafico de retour contre Lens

Suspendu lors de la réception de Lille dimanche (0-2), Nicolas Tagliafico retrouvera le groupe lyonnais pour aller à Lens samedi.

La meilleure version de Nicolas Tagliafico a clairement du mal à être visible depuis presque un an et la Coupe du monde 2022, mais l'Argentin fait tout de même partie des hommes d'expérience du groupe de l'OL. Dimanche dernier, il n'avait pas pu prendre part à la rencontre face à Lille (0-2), étant suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.

Remplacé par Henrique, il a vu le Brésilien commettre une erreur sur le second but lillois, même si le reste du temps, il a su rester attentif défensivement. En revanche, offensivement, il fut beaucoup plus en retrait.

10 matchs joués cette saison

Samedi 2 décembre, lors du voyage à Lens comptant pour la 14e journée de Ligue 1 (17 heures), l'ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam retrouvera, sauf pépin physique cette semaine, l'équipe lyonnaise. Il devrait aussi reprendre sa place dans le 11 de départ.

Un point positif pour Fabio Grosso qui manque cruellement de bonnes nouvelles depuis son intronisation sur le banc rhodanien. Cette saison, Tagliafico a participé à 10 matchs de championnat sur 12 possibles, tous comme titulaire, pour un but et une passe décisive.

Lundi il a, comme ses coéquipiers, repris le chemin de l'entraînement, moins de 24 heures après le revers concédée face au LOSC.