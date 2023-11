Elye Wahi suspendu pour Lens - OL

Elye Wahi buteur avec les Espoirs lors de France – Danemark (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Ayant récolté un carton jaune samedi lors de Clermont - Lens, Elye Wahi manquera le prochain match des Lensois. Ce sera samedi prochain (17h) à Bollaert contre l’OL.

La dernière fois que l’OL a croisé la route d’Elye Wahi, cela avait donné lieu à un match spectaculaire. Tout le monde se rappelle encore le scénario hollywoodien qui s’était déroulé au Parc OL la saison dernière lors du match entre le club lyonnais et Montpellier (5-4). Neuf buts inscrits et une formation lyonnaise ayant renversé la situation pour s’imposer dans la dernière seconde sur un penalty d’Alexandre Lacazette. Le capitaine lyonnais avait joué les sauveurs avec un quadruplé qui avait passé au second plan celui d’Elye Wahi. Aujourd’hui, l’attaquant des Espoirs a rejoint Lens, mais ne retrouvera pas tout de suite l’OL.

Après avoir déjà fait l’impasse sur la venue de Montpellier à Décines en août, étant en pleines négociations pour signer avec le club lensois, il ne sera pas plus présent samedi à Bollaert pour la venue du club lyonnais. En effet, durant le week-end, l’attaquant lensois est quelque peu sorti de son match face à Clermont après avoir pourtant ouvert le score (11e). Averti à la 45e+1, Wahi s’est pris le bec avec Alidu Seidu. Face à ce comportement, Benoit Millot n’a pas hésité bien longtemps et a sorti un rouge pour les deux joueurs. Avec cette exclusion, Elye Wahi manquera au minimum un match avec le RC Lens. Une bonne nouvelle pour l’OL.