Les deux Lyonnaises Le Sommer et Renard sont prêtes à défier l’Australie avec les Bleues. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour ce cinquième rendez-vous de la Ligue des Nations, les Bleues ont l’occasion de se qualifier pour le Final Four. Contre l’Autriche, Hervé Renard a misé sur cinq joueuses de l’OL.

Plus qu’un petit point et la porte du Final Four de la Ligue des Nations sera grande ouverte pour les Bleues. Tenues en échec par la Norvège fin octobre (0-0), les joueuses d’Hervé Renard ont à cœur de se qualifier pour les play-offs de cette nouvelle compétition face à leur public. Dans un Roazhon Park qui affichera complet, l’équipe de France n’a besoin que d’un nul contre l’Autriche ce vendredi (21h) pour se qualifier. Néanmoins, le sélectionneur a assuré que son équipe ne jouerait pas pour un nul, mais bien les trois points à Rennes. Pour ce faire, Renard a choisi de ne pas faire tourner ou de lancer Marie-Antoinette Katoto pour son retour en sélection. Non, il s’est plutôt appuyé sur son ossature des derniers mois avec notamment cinq joueuses de l’OL.

Bacha, Diani et Le Sommer en attaque

Comme lors du dernier rassemblement, le duo Wendie Renard - Griedge Mbock est de nouveau aligné en défense centrale, mais ne retrouvera pas Selma Bacha à sa gauche comme en club. La jeune Lyonnaise est bien titulaire contre l’Autriche, mais évoluera une nouvelle fois sur le côté gauche de l'attaque. Couteau-suisse d’Hervé Renard, la Fenotte aura pour objectif d’utiliser sa patte gauche pour distiller les caviars aux deux autres attaquantes du soir qu'elle connait bien puisqu'il s'agit d'Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani.