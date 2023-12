Christiane Endler prolonge jusqu’en 2027 avec l’OL

Arrivée à l’été 2021, Christiane Endler est devenue incontournable à l’OL. La gardienne vient de prolonger jusqu’en 2027 avec le club lyonnais.

Son arrivée avait créé une nouvelle concurrence dans les buts lyonnais. Débauchée au PSG à l’été 2021, Christiane Endler était venue mettre à mal la place de Sarah Bouhaddi. Le prêt de cette dernière à l’OL Reign avait fini d’installer la Chilienne comme titulaire indiscutable dans la cage de l’OL. En trois saisons, Endler est devenue incontournable et une référence à l’échelle européenne et mondiale à l'image de ce titre de meilleure gardienne de la FIFA aux trophées The Best en 2021. L’aventure n’est finalement pas prête de s’arrêter entre les Fenottes et Christiane Endler.

Ce vendredi, le club lyonnais a annoncé la prolongation de la gardienne pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2027. Ayant pris sa retraite internationale il y a quelques semaines, Christiane Endler va pouvoir se concentrer à 100% sur le projet OL et être en pleine possession de ses moyens pour aider le club à atteindre ses objectifs. A 32 ans et après 69 matchs avec l’OL, Endler souhaite garnir une armoire à trophées déjà bien remplie avec deux championnats de France, deux Trophées des championnes, une Ligue des champions et une Coupe de France.